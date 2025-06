इजरायल-ईरान के बीच नहीं थम रहा मिसाइल हमला, तेल अवीव और तेहरान में धमाकों से भारी तबाही; वीडियो में दिखा मंजर

Iran-Israel War: मिडिल ईस्ट के देश इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान ने शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह इजरायल पर लगातार मिसाइल हमले किए। यह कदम ईरान द्वारा अपने क्षेत्र पर पहले किए गए हमलों के जवाब में उठाया गया।

इन हमलों के जवाब में इजरायल ने भी ईरान पर मिसाइल दागी। इजरायल ने तेहरान को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई हमले किए हैं। इन हमलों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें खौफनाक मंजर देखा जा सकता है।

ईरान ने अपनी सेना की चेतावनी के बाद मध्य तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की, जिसमें कहा गया था कि "हर कोई इसे महसूस करेगा। इससे पहले, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने चेतावनी दी थी कि ईरान की परमाणु सुविधाओं और शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर अपने व्यापक हमले के जवाब में इजरायल को "कड़ी सजा की उम्मीद करनी चाहिए"।

VIDEO | Iran on the intervening night of Friday and Saturday launched missiles on Israel in response to the latter's attack on its nuclear and military installations. Visuals from Tel Aviv.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/aN88KkPItw