London Plane Crash VIDEO: अहमदाबाद जैसा जैसा हादसा, विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद हो गया क्रैश, आसमान में उठा आग का गुबार

London Plane Crash VIDEO: एक चौंकाने वाली घटना में, बीच बी200 सुपर किंग एयर का एक विमान आज दोपहर लंदन के साउथेंड हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह भयावह घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुर्घटना के तुरंत बाद एक विशाल आग का गोला फूट पड़ा। विमान के जलते हुए मलबे से घना धुआँ निकलते देख आपातकालीन सेवाएँ तुरंत मौके पर पहुँचीं। यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना के समय विमान में कितने लोग सवार थे।

रिपोर्टों के अनुसार, यह विमान दो इंजन वाला टर्बोप्रॉप विमान था जो नीदरलैंड के लेलीस्टेड जा रहा था। उड़ान दोपहर लगभग 3.45 बजे उड़ान भरने वाली थी। विमान में सामान्यतः 12 यात्री सवार होते थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और दावा किया जा रहा है कि दुर्घटना से ठीक पहले उनमें से कुछ ने चालक दल के सदस्यों की ओर हाथ हिलाया भी था।

🇬🇧💥❗JUST IN: A light aircraft has crashed shortly upon taking off from London Southend Airport. pic.twitter.com/5I8U2D4HSV — Molo44 🇮🇹🇺🇦 (@MoloWarMonitor) July 13, 2025

एसेक्स पुलिस ने लंदन साउथेंड हवाई अड्डे पर हुई दुखद घटना पर बयान जारी किया और कहा, "हम साउथेंड हवाई अड्डे पर हुई एक गंभीर घटना के बाद घटनास्थल पर मौजूद हैं। हमें शाम 4 बजे से कुछ पहले एक 12 मीटर लंबे विमान के टकराने की सूचना मिली थी।"

🚨 BREAKING: A jet has just crashed at London Southend Airport, causing a MASSIVE fireball



No word on casuaIties



Pray for those on board! https://t.co/gOS7FSF5nS — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2025

पुलिस ने यह भी कहा, "हम घटनास्थल पर सभी आपातकालीन सेवाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यह काम कई घंटों तक चलेगा। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि जब तक यह काम जारी रहे, जहाँ तक संभव हो, इस क्षेत्र में आने से बचें।"

Breaking : A Beech B200 Super King Air crashed on departure from Southend Airport



The aircraft was scheduled to fly from Southend to Lelystad in the Netherlands pic.twitter.com/TaKu2rmFdRpic.twitter.com/U2ZhqB7ESlpic.twitter.com/UPMt7kklRK — Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) July 13, 2025

उन्होंने यह भी कहा, "घटनास्थल से निकटता के कारण एहतियात के तौर पर, हम रोचफोर्ड हंड्रेड गोल्फ क्लब और वेस्टक्लिफ रग्बी क्लब को खाली करा रहे हैं। यथाशीघ्र अपडेट जारी किए जाएंगे।"

