I2U2 Summit: आई2यू2 के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, संयुक्त परियोजनाओं और आर्थिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा

Highlights 14 जुलाई, गुरुवार को होगा I2U2 के लीडर्स का पहला शिखर सम्मेलन पहले सम्मेलन में वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे सभी चारों देशों के लीडर्स आई2यू2 में इंडिया, इस्राइल, यूएई और अमेरिकी देश हैं शामिल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को होने वाले आई2यू2 (I2U2 Summit) के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इस नए ताकतवर संगठन का पहला लीडर समिट वर्चुअल माध्यम से होगा। जिसमें पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, इस्राइली पीएम नफ्ताली बेनेट और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान वर्चुअली शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "नेता I2U2 के ढांचे के भीतर संभावित संयुक्त परियोजनाओं के साथ-साथ आपसी हित के अन्य सामान्य क्षेत्रों में व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे।" इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं आर्थिक सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं और हमारे व्यवसायियों और श्रमिकों के लिए अवसर प्रदान कर सकती हैं।

PM Modi will be participating in an I2U2 Summit, along with Israel PM Yair Lapid, UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan and US President Joseph R. Biden. The first Leaders’ Summit of I2U2 will be held virtually on 14 July 2022. pic.twitter.com/wKwgbwB5NV