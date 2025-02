Kosovo majority 2025: बहुमत के आंकड़े से दूर प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती?, ‘सेल्फ-डिटरमिनेशन मूवमेंट पार्टी’ को 41.99 फीसदी मत

Highlights Kosovo majority 2025: 41.99 फीसदी मत मिले हैं जो अकेले सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े से कम है। Kosovo majority 2025: चुनाव आयोग की मतगणना प्रणाली की विफलता के कारण आधिकारिक परिणाम स्पष्ट नहीं हैं। Kosovo majority 2025: हम (विजेता) हैं और यह एक अच्छी, समृद्ध और लोकतांत्रिक सरकार की पुष्टि है।

Kosovo majority 2025: कोसोवो के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती ने रविवार के संसदीय चुनावों में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुसार उन्हें बहुमत नहीं मिल रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार कुर्ती की सत्तारूढ़ ‘सेल्फ-डिटरमिनेशन मूवमेंट पार्टी’ को 41.99 फीसदी मत मिले हैं जो अकेले सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े से कम है। 2021 में 50% वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह सरकार बनाने में सक्षम होंगे। हम (विजेता) हैं और यह एक अच्छी, समृद्ध और लोकतांत्रिक सरकार की पुष्टि है।

Kosovo’s prime minister was on course to win a parliamentary election as voters backed his pledge to root out corruption and swiftly integrate Serb-majority regions, even as his approach has irked Western allies https://t.co/sHfgLwkCrB