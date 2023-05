राज्याभिषेक के बाद किंग चार्ल्स III की पहली आधिकारिक तस्वीर की गई जारी, इम्पीरियल स्टेट क्राउन और रोब ऑफ स्टेट पहने आए नजर

By अनिल शर्मा | Published: May 9, 2023 08:43 AM

इस तस्वीर में किंग चार्ल्स तृतीय इम्पीरियल स्टेट क्राउन और रोब ऑफ एस्टेट पहने नजर आ रहे हैं। यह बैंगनी रेशम मखमल से बना है जिसपर सोने से कशीदाकारी की गई है। इसे किंग जॉर्ज VI द्वारा 1937 में पहना गया था।

राज्याभिषेक के बाद किंग चार्ल्स III की पहली आधिकारिक तस्वीर की गई जारी, इम्पीरियल स्टेट क्राउन और रोब ऑफ स्टेट पहने आए नजर

Next