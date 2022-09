King Charles III: किंग चार्ल्स तृतीय शनिवार को आधिकारिक तौर पर घोषित होंगे ब्रिटेन के नए सम्राट

Highlights शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में परिग्रहण परिषद की बैठक में होगी आधिकारिक घोषणा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद वह देश के अगले महाराज बने 73 साल की उम्र में चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठने का अवसर मिला

नई दिल्ली: शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में परिग्रहण परिषद की बैठक में किंग चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में घोषित किया जाएगा। रॉयटर्स ने बकिंघम पैलेस का हवाला देते हुए इसकी जानकारी दी है। ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठने वाले चार्ल्स सबसे अधिक उम्र के राजा होंगे। बृस्पतिवार को अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद वह देश के अगले महाराज बने हैं।

इससे पहले ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय बाल्मोरल कैसल से लंदन रवाना हो गए, जहां वह शुक्रवार को प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस से मुलाकात करने के साथ ही शोकग्रस्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन में शुक्रवार से 10 दिनों का शोक मनाया जा रहा है। इस दौरान ब्रिटेन में घंटियाँ बजाई जाएंगी और और लंदन में 96 तोपों की सलामी दी जाएगी।

महारानी की उम्र के हर एक साल के लिए एक तोप की सलामी दी जाएगी। महारानी का बृहस्पतिवार को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में निधन हो गया था और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर में लोग ब्रिटिश दूतावासों में एकत्र हो रहे हैं। महाराजा चार्ल्स ऐसे समय गद्दी पर बैठ रहे हैं, जब देश और स्वयं राजशाही दोनों के लिए अनिश्चितता का दौर है। महाराजा बनने के पहले दिन चार्ल्स अपनी पत्नी कैमिला के साथ बाल्मोरल से लंदन रवाना हुए।

