खामेनेई ने इजरायल पर जीत की घोषणा की, अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले को बताया 'यूएस के लिए तमाचा'

तेहरान: ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने गुरुवार को इजरायल-ईरान युद्ध की समाप्ति के बाद अपना पहला सार्वजनिक बयान दिया और कहा कि ईरान ने इजरायल पर जीत हासिल की है। उल्लेखनीय है कि 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान खामेनेई ने एक गुप्त स्थान पर शरण ली थी, क्योंकि इजरायली सेना ने तेहरान पर बमबारी की थी, जिसके बाद अमेरिका ने उनकी ओर से हस्तक्षेप किया था।

खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में कहा, "हमारे प्रिय ईरान की अमेरिकी शासन पर जीत पर मेरी बधाई। अमेरिकी शासन ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि उसे लगा कि अगर वह ऐसा नहीं करता, तो ज़ायोनी शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसने उस शासन को बचाने के प्रयास में युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया।"

खामेनेई ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है और उसने अल-उदीद एयर बेस को नुकसान पहुंचाया है, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है।

My congratulations on our dear Iran’s victory over the US regime. The US regime entered the war directly because it felt that if it didn’t, the Zionist regime would be completely destroyed. It entered the war in an effort to save that regime but achieved nothing.

खामेनेई ने अमेरिका के हमले की स्थिति में कार्रवाई करने की धमकी दी

खामेनेई ने एक्स पर कहा, "यह तथ्य कि इस्लामिक रिपब्लिक के पास क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख केंद्रों तक पहुंच है और जब भी वह आवश्यक समझे, कार्रवाई कर सकता है, एक महत्वपूर्ण मामला है। ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी दोहराई जा सकती है। यदि कोई आक्रमण होता है, तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

उन्होंने कहा कि इन सभी हंगामों और दावों के कारण, इस्लामी गणराज्य के प्रहारों के तहत ज़ायोनी शासन को व्यावहारिक रूप से पराजित कर दिया गया तथा कुचल दिया गया।

The fact that the Islamic Republic has access to key US centers in the region and can take action whenever it deems necessary is a significant matter. Such an action can be repeated in the future too. Should any aggression occur, the enemy will definitely pay a heavy price.