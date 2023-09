बाइडन बोले- मैंने पीएम मोदी के साथ 'मानवाधिकार, स्वतंत्र प्रेस' के मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने किया कटाक्ष

Highlights वियतनाम यात्रा के दौरान बाइडन ने कहा उन्होंने मोदी के साथ 'मानवाधिकारों का सम्मान' और 'स्वतंत्र प्रेस' का मुद्दा उठाया पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर बाइडन की मेजबानी की थी कांग्रेस ने कहा, “मोदी बाइडन से कह रहे थे - “ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ना करने दूंगा”

नई दिल्ली: दिल्ली में आयोजित हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन के ठीक बाद हुई अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान 'मानवाधिकारों का सम्मान' और 'स्वतंत्र प्रेस' का मुद्दा उठाया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन का दावा महत्वपूर्ण है क्योंकि, जब पीएम मोदी इस साल जून में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर थे, तो कई मानवाधिकार संगठनों ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया था और राष्ट्रपति बाइडन से इस बारे में बात करने का आग्रह किया था।

अमेरिका में, पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडन ने एक दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मोदी ने अल्पसंख्यकों के इलाज में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के रिकॉर्ड के बारे में एक अमेरिकी पत्रकार के सवालों का जवाब दिया।

बाद में सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी पत्रकार पर निशाना साधा था। व्हाइट हाउस ने उत्पीड़न की आलोचना करते हुए इसे "अस्वीकार्य" और "लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत" बताया। 8 सितंबर को, भारतीय पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर, दिल्ली में पूर्व आधिकारिक आवास पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की मेजबानी की थी।

राष्ट्रपति बिडेन ने वियतनाम में कहा, "जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैंने मोदी के साथ एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में मानवाधिकारों के सम्मान और नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाया।" विशेष रूप से, पीएम मोदी और राष्ट्रपति बिडेन के बीच बैठक के भारत सरकार के रीडआउट में मानवाधिकारों पर चर्चा का उल्लेख नहीं किया गया।

इसमें कहा गया है कि मोदी ने "भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति बिडेन के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता के लिए अपनी सराहना व्यक्त की, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक अभिसरण और मजबूत लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित है"।

जी20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी भारत यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के वियतनाम दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि बाद वाले ने पीएम मोदी के साथ मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की ।

विशेष रूप से, पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडन के बीच 8 सितंबर की बैठक के लिए किसी भी प्रेस को अनुमति नहीं दी गई थी। वियतनाम में बाइडन के संबोधन का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मानवाधिकारों और स्वतंत्र प्रेस के बारे में बात की, कांग्रेस नेता ने कहा, “मोदी बाइडन से कह रहे थे - “ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ना करने दूंगा”

Mr. Modi saying to Mr. Biden — “Na Press Conference karoonga,

Na karne doonga” has had no impact.



Mr. Biden is saying the same things in Vietnam which he said to Mr. Modi’s face in India — on respecting human rights, the role of civil society and free press. pic.twitter.com/08WthcKdUC