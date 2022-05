अमेरिका: 'भगवान के नाम पर कब...', टेक्सास गोलीबारी के बाद बाइडन ने बंदूक लॉबी के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया

By विशाल कुमार | Published: May 25, 2022 08:32 AM

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक माता-पिता के लिए इस दर्द को कार्रवाई में बदलने का समय आ गया है। हमें इस देश के प्रत्येक निर्वाचित अधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा। यह कार्य करने का समय है।

