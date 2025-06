Jeff Bezos, Lauren Sanchez wedding: वेनिस में जेफ बेजोस-लॉरेन सांचेज़ की हुई भव्य शादी, ऑफिशियली एक-दूजे के हुए

Jeff Bezos, Lauren Sanchez wedding: फॉक्स डिजिटल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में महीनों तक सुर्खियाँ बटोरने के बाद, जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज़ ने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली है, जिसे इस साल की सबसे शानदार शादियों में से एक बताया गया है। 27 जून को, अमेज़ॅन के संस्थापक और एमी पुरस्कार विजेता पत्रकार और पायलट ने इटली के रोमांटिक शहर वेनिस में "आई डू" कहा।

इस बहुप्रतीक्षित शादी में 200 से ज़्यादा विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस जोड़े के मिलन का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर की हस्तियाँ और अरबपति इकट्ठा हुए, जिनमें बिल गेट्स, इवांका ट्रम्प, लियोनार्डो डिकैप्रियो, किम कार्दशियन, काइली और केंडल जेनर और बेयोंसे शामिल थे। वैश्विक अतिथि सूची में भारत का प्रतिनिधित्व सोशलाइट नताशा पूनावाला और भारतीय-अमेरिकी उद्यमी मोना पटेल अपने पति के साथ कर रही थीं।

Amazon CEO Jeff Bezos flashes a billion-dollar smile as he departs his Venice hotel en route to his wedding to Lauren Sanchez! 🤵‍♂️📸 pic.twitter.com/y7PFGfIzi4