जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई, भाषण के दौरान हमलावर ने की फायरिंग

टोक्यो: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारे जाने की खबर है। जपान के एनएचके वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नारा शहर में ये घटना हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद एक संदिग्ध को भी पकड़ा गया है। पकड़ा गया संदिग्ध पुरुष है।

जापान के NHK वर्ल्ड न्यूज की ओर से बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक भाषण के दौरान गिर पड़े। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि वह घायल हैं। घटना वाली जगह पर एक NHK रिपोर्टर ने कुछ ऐसा सुना जो बंदूक की गोली की तरह लगा और उसने आबे के शरीर से खून बहते देखा। रिपोर्टर के मुताबिक उसने गोली चलने जैसी दो आवाजें सुनी।

Former Prime Minister Shinzo Abe has been shot in the city of Nara, reports Japan's NHK. pic.twitter.com/pw4TyCdArl