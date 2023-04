अंग्रेजी भाषा पर बैन लगाने की तैयारी में इटली, इस भाषा का उपयोग करने वाली संस्थाओं पर लगाएगा लाखों का जुर्माना

Highlights प्रस्ताव में अंग्रेजी का उपयोग करने वाली सार्वजनिक और निजी संस्थाओं पर 89.3 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की राजनीतिक पार्टी, द ब्रदर्स ऑफ इटली ने यह विधेयक प्रस्तावित किया इससे पूर्व इटली एआई चैटबॉट ChatGPT को बैन करने वाला पहला पश्चिमी देश बना

रोम: चैटजीपीटी को प्रतिबंधित करने के बाद इटली देश अब अंग्रेजी भाषा पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की राजनीतिक पार्टी, द ब्रदर्स ऑफ इटली ने विशेष रूप से विदेशी भाषाओं, विशेष रूप से अंग्रेजी का उपयोग करने वाली सार्वजनिक और निजी संस्थाओं पर 89.3 लाख रुपये (100,000 यूरो) तक का जुर्माना लगाकर इतालवी भाषा को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से एक मसौदा विधेयक प्रस्तावित किया है।

यह प्रस्ताव इस चिंता के बीच आया है कि इटली में विदेशी भाषाओं का बढ़ता उपयोग देश की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करता है और इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, प्रस्तावित बिल यह निर्धारित करता है कि इटली में काम करने वाली कंपनियों में नौकरी के शीर्षक इतालवी में लिखे जाने चाहिए, केवल विदेशी शब्दों की अनुमति तभी होगी जब उनका अनुवाद नहीं किया जा सकेगा।

मसौदे का तर्क है कि यूरोप में अंग्रेजी का व्यापक उपयोग विशेष रूप से नकारात्मक और विरोधाभासी है क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर जा चुका है। हालांकि, प्रस्ताव की आलोचना की गई है, कुछ लोगों का तर्क है कि यह इटली की अंतरराष्ट्रीय छवि और प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचाएगा। आलोचकों का सुझाव है कि विदेशी शब्दों पर एक व्यापक प्रतिबंध से भाषाई अलगाव हो सकता है और वैश्विक समुदाय के साथ जुड़ने की देश की क्षमता बाधित हो सकती है।

