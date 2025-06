इज़रायली सेना ने इस्फ़हान और पश्चिमी ईरान में तबाह हुई न्यूक्लियर साइट पर हवाई हमले का फुटेज जारी किया, VIDEO

Iran-Israel war: इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने शनिवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें पश्चिमी ईरान के इस्फ़हान परमाणु स्थल पर रात भर में एक और हवाई हमला दिखाया गया। आईडीएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन के अनुसार, लक्ष्य एक ऐसी सुविधा थी जहाँ संवर्धित यूरेनियम को ऐसी सामग्री में परिवर्तित किया जाता है जिसका उपयोग परमाणु हथियारों के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह कदम यूरेनियम के संवर्धित होने के बाद उठाया गया है, जिससे यह परमाणु बम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। जनरल डेफ्रिन ने कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में ही साइट पर हमला किया जा चुका था। पिछले हमले के नतीजों को मजबूत करने के लिए हालिया हमला बड़े पैमाने पर किया गया।

उन्होंने हाल ही में हुए हवाई हमले के बाद की साइट की तस्वीरें भी दिखाईं और कहा, "रात भर हमने इस्फ़हान और पश्चिमी ईरान में परमाणु साइट पर हमले को और गहरा कर दिया। स्क्रीन पर आप उस साइट को देख सकते हैं जहाँ संवर्धित यूरेनियम का पुनः रूपांतरण होता है। यह परमाणु हथियार विकसित करने की प्रक्रिया में संवर्द्धन के बाद का चरण है। हमने ऑपरेशन के शुरुआती हमले में पहले ही साइट पर हमला कर दिया था - और कल रात, हमने अपनी उपलब्धियों को पुख्ता करने के लिए एक बड़े पैमाने पर हमला करके फिर से हमला किया। नवीनतम हमले के बाद अब साइट इस तरह दिखती है।"

“Overnight, we deepened the strike on the nuclear site in Isfahan and in western Iran. On the screen, you can see the site where reconversion of enriched uranium takes place. This is the stage following enrichment in the process of developing a nuclear weapon. We had already… pic.twitter.com/UbWO3M8PBV