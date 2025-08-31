हमास सशस्त्र विंग प्रवक्ता अबू ओबैदा गाजा में मारा गया, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने घोषणा की

August 31, 2025

इजराइल ने गाजा शहर में एक नए हमले की शुरुआत करते हुए इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया था।

Highlightsहमास ने इजराइल के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अबू ओबैदा को इस सप्ताहांत गाजा में मार गिराया गया।

दीर अल-बलाहः इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने रविवार को घोषणा की कि हमास के सशस्त्र विंग के प्रवक्ता अबू ओबैदा को इस सप्ताहांत गाजा में मार गिराया गया। ओबैदा का आखिरी बयान शुक्रवार को आया, जब इजराइल ने गाजा शहर में एक नए हमले की शुरुआत करते हुए इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया था। हमास ने इजराइल के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। 

