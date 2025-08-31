हमास सशस्त्र विंग प्रवक्ता अबू ओबैदा गाजा में मारा गया, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने घोषणा की

Highlights हमास ने इजराइल के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अबू ओबैदा को इस सप्ताहांत गाजा में मार गिराया गया।

दीर अल-बलाहः इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने रविवार को घोषणा की कि हमास के सशस्त्र विंग के प्रवक्ता अबू ओबैदा को इस सप्ताहांत गाजा में मार गिराया गया। ओबैदा का आखिरी बयान शुक्रवार को आया, जब इजराइल ने गाजा शहर में एक नए हमले की शुरुआत करते हुए इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया था। हमास ने इजराइल के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

Web Title: Israel Says It Assassinated Hamas Military Spokesperson Abu Obeida in Gaza City Strike