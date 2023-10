Israel-Palestine War: हमास हमले में 40 की मौत और 60 की हालत गंभीर, इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा- ‘हम युद्धरत हैं’, देखें वीडियो

Highlights सैकड़ों घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर है। हमास लड़ाकों ने इजराइली सीमा में घुसपैठ को अंजाम दिया। हमास चरमपंथियों और इजराइली इलाकों में उनकी सेना से मुठभेड़ जारी है।

Israel-Palestine War: इजराइल में हमास के हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। यह जानकारी इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने दी। ताजा मृतक संख्या मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा से आयी है, क्योंकि शनिवार को लड़ाई अभी भी जारी है। इजराइल के अस्पतालों में सैकड़ों घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर है।

साथ ही कई हमास लड़ाकों ने इजराइली सीमा में घुसपैठ को अंजाम दिया। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को देश की जनता से कहा कि ‘‘हम युद्धरत हैं।’’ घुसपैठ के छह घंटे बीत जाने के बाद भी हमास चरमपंथियों और इजराइली इलाकों में उनकी सेना से मुठभेड़ जारी है।

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR