Israel–Hamas war: हमास का प्रत्येक सदस्य अब ‘मुर्दा’, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा- आईएसआईएस की तरह ही हमास को भी खत्म करेंगे, देखें वीडियो

Highlights युद्धकालीन एकता सरकार बनाने का एक समझौता बुधवार को किया। अबतक 2,200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल की सरकार पर हमास के आतंकवादियों का सफाया करने का बेहद दबाव है।

Israel–Hamas war: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हमास को ‘‘कुचल देगा और तबाह कर देगा।’’ नेतन्याहू ने कहा कि हमास का प्रत्येक सदस्य अब ‘‘मुर्दा’’ है। नेतन्याहू ने यह बात देर रात टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कही। उन्होंने हमास की ओर से इजराइल पर किए गए आतंकवादी हमले के बाद इजराइली विमानों के गाजा की ओर बढ़ने के दौरान यह बात कही।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष विपक्षी नेता ने फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ युद्ध की निगरानी करने के लिए युद्धकालीन एकता सरकार बनाने का एक समझौता बुधवार को किया। हमास ने गत शनिवार को इजराइल पर अचानक हमला किया था जिसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा की और तेज होते युद्ध के बीच अबतक 2,200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

इजराइल की सरकार पर हमास के आतंकवादियों का सफाया करने का बेहद दबाव है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में लोगों पर ढाए गए जुल्मों को बयां किया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने लड़कों और लड़कियों को बंधे हुए देखा, उनके सिरों पर गोली मारी गई थी। पुरुषों और महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। युवा महिलाएं के साथ दुष्कर्म किए गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई।

सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए।’’ गाजा में आतंकवादियों ने सैनिकों, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों सहित इजराइल के कम 150 लोगों को बंधक बना रखा है। हमास ने पिछले पांच दिन में इजराइल में हजारों रॉकेट दागे हैं। नयी एकता सरकार की कैबिनेट केवल युद्ध के मुद्दों पर ध्यान देगी और इसका नेतृत्व नेतन्याहू, वरिष्ठ विपक्षी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ तथा वर्तमान रक्षा मंत्री योव गैलेंट करेंगे। पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और एक अन्य सरकारी मंत्री को ‘पर्यवेक्षक’ सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।

Nothing is bigger than our country. Stay strong and will destroy Hamas.#Isarael#IsrealUnderAttackpic.twitter.com/8TrY1La8kn — Benjamin Netanyahu ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@IsraelAtWar_) October 12, 2023

मुख्य विपक्षी नेता यायर लापिद को भी नए मंत्रिमंडल में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है लेकिन उनकी ओर से अबतक जवाब नहीं आया है। इज़राइल गाज़ा पट्टी में लगातार हवाई हमले कर रहा है जिससे कई इलाके मलबे में तब्दील हो रहे हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं जबकि अस्पतालों में जरूरी दवाएं खत्म हो रही हैं।

वहीं, ईंधन के खत्म होने की वजह से गाज़ा के इकलौते बिजली संयंत्र को बंद करना पड़ा है जिससे लोगों की परेशानी में और इज़ाफा हो गया। ‘डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ के गाजा में मौजूद अधिकारी मैथियास कान्स ने कहा कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा में केवल तीन दिनों तक बिजली आपूर्ति के लिए ईंधन है।

#Israeli Prime Minister #BenjaminNetanyahu and opposition leader Benny Gantz, jointly announce the formation of an emergency wartime government. pic.twitter.com/ai8bck6XmW — All India Radio News (@airnewsalerts) October 12, 2023

समूह ने कहा कि गाजा में उसके द्वारा चलाए जा रहे दो अस्पतालों में सर्जिकल उपकरण, एंटीबायोटिक्स, ईंधन और अन्य आपूर्ति खत्म हो रही है। कान्स ने कहा, ‘‘हमारा तीन सप्ताह का आपातकालीन सामान तीन दिनों में समाप्त हो गया है।’’ अल-शिफा के सर्जन जी अबू सिट्टा ने बताया कि 50 मरीजों को सर्जरी की जरूरत है।

Iron Dome in Action... clears sky over Israel with seconds. pic.twitter.com/pwDOpznL1x — Benjamin Netanyahu-בנימין נתניהו ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@NetanyahuB_) October 12, 2023

उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हर सामान सामाप्त हो रहा है। ‘पैलेस्टीनियन रेड क्रीसेंट’ ने कहा कि अन्य अस्पतालों के जनरेटर पांच दिनों में बंद हो जाएंगे। आवासीय इमारतों में जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। मिस्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने गाज़ा में मदद पहुंचाने के लिए मानवीय गलियारा बनाने का आग्रह किया, और आगाह किया है कि अस्पतालों में जख्मी भरे पड़े हैं और उनके पास जरूरी दवाइयों की कमी हो गई है। मिस्र के एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि बुधवार से राफा क्रॉसिंग की तरफ ईंधन और भोजन लिए वाहनों का काफिला खड़ा है लेकिन वह गाजा में प्रवेश करने में असमर्थ है।

हमास ने कहा कि उसने शनिवार को हमले इसलिए शुरू किए क्योंकि वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे और गाजा में 16 साल की नाकेबंदी के कारण फलस्तीनियों की पीड़ा बर्दाश्त के बाहर हो गई है। इजराइल के मेजर जनरल इताई वेरुव ने पत्रकारों को बताया कि सेना को हमास के आतंकवादियों द्वारा लोगों के गले काटने, बच्चों को कतार में खड़ा करके मारने और 15 लड़कियों को एक कमरे में बंद कर वहां ग्रेनेड फेंकने के सबूत मिले हैं। इज़राइल में हमास के खिलाफ प्रतिशोध की मांग जोरों पर है।

BREAKING NEWS - Israel PM Benjamin Netanyahu sends his son to serve the country as a soldier.



Entire Country is United like never before. Former Israel PM Naftali Bennett also joins soldiers at battlefront.



Israeli military says Hamas fighters have not been able to infiltrate… pic.twitter.com/IMkk5ffKGy — Times Algebra (@TimesAlgebraIND) October 11, 2023

एक नई रणनीति के तहत इजराइल नागरिकों को इमारतों के बजाय पूरे गाजा को खाली करने की चेतावनी दे रहा है। इजराइली सेना ने कहा कि उनके देश में 189 सैनिकों सहित 1,200 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा के अधिकारियों के अनुसार वहां 1,100 लोग मारे गए हैं। दोनों तरफ से हजारों लोग घायल हुए हैं। इजराइल का कहना है कि उसके क्षेत्र के अंदर लगभग 1,500 हमास आतंकवादी मारे गए, और गाजा के अंदर हमास के सैकड़ों लोग मारे गए हैं।

Web Title: Israel–Hamas warIsrael PM Benjamin Netanyahu says Every Hamas member is a dead man Hamas will be eliminated just like ISIS see video