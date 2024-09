Israel–Hamas war: गाजा में बंधकों का शव मिलने के बाद इजरायल में लाखों लोग सड़क पर उतरे, बाकी की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग, देखें वीडियो

Highlights रविवार को इजराइल में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए इज़रायली मीडिया ने बताया कि 300,000 लोग तेल अवीव में एकत्र हुए गाजा में बंधकों का शव मिलने के बाद लोगों में गुस्सा

Israel–Hamas war: गाजा में छह बंधकों के शव मिलने के बाद रविवार को इजराइल में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। बंदियों को मुक्त कराने के लिए युद्धविराम समझौता कराने में असफल रहने पर इजरायल में लोगों का गुस्सा फूटा है। इज़रायली मीडिया ने बताया कि 300,000 लोग तेल अवीव में एकत्र हुए। इसके अलावा 200,000 लोगों ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। प्रदर्शन में मांग की गई कि प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शेष 101 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करें। येरूशलम में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं और प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया।

वीडियो फ़ुटेज में दिखाया गया कि तेल अवीव का मुख्य राजमार्ग मारे गए बंधकों की तस्वीरों वाले झंडे लिए प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है। इज़रायली टेलीविज़न फ़ुटेज में पुलिस को सड़कों को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करते हुए दिखाया गया। स्थानीय मीडिया ने 29 गिरफ्तारियों की सूचना दी।

As tens of thousands protest in Tel Aviv to demand Netanyahu allow a prisoner exchange/ceasefire, Israeli forces are responding with stun grenades.



Israel has been at war with its neighbors since its inception. Now it appears it may go to war with itself.pic.twitter.com/55eEI1T40p