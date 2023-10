WATCH: भावुक दृथ्य में इजरायली सैनिक ने हमास द्वारा नष्ट किए गए घर में बजाया पियानो, गाया राष्ट्रगान

Highlights इस क्लिप को शनिवार को इज़राइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया गया क्लिप को 243,000 से अधिक बार देखा गया और 8,500 से अधिक लाइक मिल चुके हैं आईडीएफ ने कैप्शन में लिखा, हमास हमारी आत्माओं को बर्बाद नहीं करेगा

Israel-Hamas War: इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच, एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें एक इजराइली सैनिक फिलिस्तीनी समूह द्वारा नष्ट किए गए घर के अंदर देश का राष्ट्रगान गा रहा है। इस क्लिप को शनिवार को इज़राइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया गया है। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों द्वारा किए गए आतंक के बर्बर कृत्य से उबरने की कोशिश कर रहे सैनिक ने फिलिस्तीनी समूह द्वारा नष्ट किए गए घर में अपना राष्ट्रगान 'हतिक्वा' गाया और पियानो बजाया।

आईडीएफ ने कैप्शन में लिखा, "हमास आतंकवादियों द्वारा हमला किए गए समुदाय में एक नष्ट हुए घर में, एक सैनिक इजरायली राष्ट्रगान गाता है। हमास हमारी आत्माओं को बर्बाद नहीं करेगा।" साझा किए जाने के बाद से, क्लिप को 243,000 से अधिक बार देखा गया और 8,500 से अधिक लाइक मिले हैं।

In a destroyed home in a community attacked by Hamas terrorists, a soldier sings the Israeli anthem.



Hamas will not ruin our spirits. pic.twitter.com/0vTr8Dhpst