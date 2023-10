Israel-Hamas war: इजरायली सेना ने मार गिराया हमास के शीर्ष लड़ाके को, सेना ने शेयर किया वीडियो

Highlights इज़रायल ने हमास के दुर्दांत कमांडर बिलाल अल कादर को हवाई हमले में मार गिराया हमास कमांडर बिलाल अल कादर दो इजरायली सीमावर्ती गांवों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था इजरायली वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने कल देर रात अल कादर को निशाना बनाया

तेल अवीव: इज़रायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने रविवार को ऐलान किया कि उसने दक्षिणी इज़रायल पर हमले के जिम्मेदार फिलिस्तीनी समर्थक हमास के दुर्दांत कमांडर बिलाल अल कादर को हवाई हमले में मार गिराया है।

खबरों के अनुसार इजरायली सेना ने बताया कि हमास के नुखबा बलों की दक्षिणी इकाई के कमांडर बिलाल अल कादर दो इजरायली सीमावर्ती गांवों निरिम और निर ओज़ पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। इजरायली वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने कल देर रात अल कादर को निशाना बनाया और उसे मार गिराया है।

As part of the extensive IDF strikes of senior operatives and terror infrastructure in the Gaza Strip, the IDF and ISA killed the Nukhba commander of the forces in southern Khan Yunis, who was responsible for the Kibbutz Nirim massacre pic.twitter.com/7QJE1LWQXf