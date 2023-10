Israel-Hamas War: हमास को मिटाने के लिए इजरायल तेजी से बढ़ रहा आगे, गाजा पर हमले के लिए अगले चरण की तैयारी

Israel-Hamas War:इजरायल और हमास के बीच युद्ध को पूरे दो हफ्ते हो गए हैं। इस जंग के कारण पूरी दुनिया में अशांति फैल गई है और इजरायल और फिलीस्तीन की बेकासूर जनता मारी जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच युद्ध शनिवार को लगातार 15वें दिन जंग जारी है।

हमास के हमलों में 1,400 से अधिक इजरायली मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 4,137 फिलिस्तीनी मारे गए हैं।

हमास को खत्म करने की कसम खाने के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 140,000 से अधिक घर - गाजा में सभी घरों का लगभग एक तिहाई - क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लगभग 13,000 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।

इजरायल गाजा पट्टी में घुसकर लगातार जमीनी हमले कर रहा है। वहीं, हमलों के कारण गाजा में आम जिंदगियां डर के साये में हैं। ऐसे में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले ट्रक राफा सीमा पार खुलने के बाद शनिवार को मिस्र से गाजा पट्टी में प्रवेश कर गए।

गौरतलब है कि इजरायल रक्षा बल ने घोषणा की है कि उसने वेस्ट बैंक के जेनिन में अल-अंसार मस्जिद में "हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी परिसर" पर हवाई हमला किया है।

Israel Defense Forces (IDF) tweets, "The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin. Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks… pic.twitter.com/QL69jI9jvM