Israel–Hamas war: जबालिया पर आक्रमण के दौरान भीषण झड़पें, सेना और हमास लड़ाकों के बीच हुई आमने-सामने की लड़ाई

Highlights इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में फलस्तीनी उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है जबालिया पर आक्रमण के दौरान भीषण झड़पें हुई हैं जबालिया में इजरायली सेना ने गहन हवाई हमलों के बाद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजीं

Israel–Hamas war: इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में फलस्तीनी उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। राफा के साथ-साथ युद्ध के दौरान लगभग तबाह हो चुके उत्तर के कुछ हिस्सों में भी कार्रवाई दोबारा शुरू की गई है। इस दौरान जबालिया पर आक्रमण के दौरान भीषण झड़पें हुई हैं। जबालिया में इजरायली सेना ने गहन हवाई हमलों के बाद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजीं।

अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने गाजा के दक्षिणी शहर में अपना आक्रमण बढ़ाया है। जबालिया में सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच भयंकर झड़पों की खबर है। सेना के जवान हमास लड़ाकों का सामना कर रहा हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कम से कम 300,000 फ़िलिस्तीनी राफा से बाहर निकल गए हैं।

Nearly 360,000 people have fled #Rafah since the first evacuation order a week ago.



Meanwhile, in north #Gaza bombardments & other evacuation orders have created more displacement & fear for thousands of families.



There’s nowhere to go. There’s NO safety without a #ceasefirepic.twitter.com/BEgP97DVNi