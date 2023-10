Israel-Hamas war: हमास हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई, 680 लोगों की मौत, दोनों तरफ से मरने वालों की संख्या 1,100, देखें भयावह विडियो

Highlights मरने वालों की संख्या 1,100 हो गई और हजारों घायल हो गए। कई अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। गाजा में 800 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया है, हवाई हमले भी शामिल हैं।

Israel-Hamas war: इजराइली बचाव सेवा ‘जाका’ ने कहा कि पैरामेडिक्स ने गाजा पट्टी के पास पूरी रात चले प्रकृति संगीत समारोह से लगभग 260 शव निकाले, जिसमें हजारों लोग शनिवार को फिलिस्तीन स्थित हमास आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए थे।

This choked me up…



As some arrive in LA fleeing the Israel-Hamas war, others say goodbye as loved ones head to Israel to help in the fight.