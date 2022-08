रूस में ISIS का आत्मघाती हमलावर भारतीय नेता पर हमले की रच रहा था साजिश, एफएसबी ने हिरासत में लिया

मॉस्को: रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने सोमवार को कहा कि उसके अधिकारियों ने एक आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया है, जो आईएसआईएस आतंकवादी समूह का एक सदस्य है और भारत के नेतृत्व अभिजात वर्ग के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा था।

रूस की न्यूज एजेंसी स्पूतनिक के मुताबिक, प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि रूस के FSB ने रूस में प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के एक सदस्य की पहचान की और उसे हिरासत में लिया गया।

बयान में आगे बताया गया कि हिरासत में लिया गया शख्स मध्य एशियाई क्षेत्र के एक देश का मूल निवासी है, जिसने भारतीय सत्तारूढ़ हलकों के प्रतिनिधियों में से एक के खिलाफ खुद को उड़ाकर एक आतंकवादी कार्य करने की योजना बनाई थी। बयान में आगे कहा गया है कि हिरासत में लिए गए आईएसआईएस ने तुर्की में आत्मघाती हमलावर के रूप में भर्ती हुआ था।

