इराक में आया भयानक रेतीला तूफान, 4 हजार से अधिक हुए अस्पताल में भर्ती; स्कूल, सरकारी कार्यालय सब बंद

By अनिल शर्मा | Published: May 18, 2022 08:39 AM

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, सोमवार को धूल के एक घने बादल ने राजधानी बगदाद को नारंगी रंग से ढक दिया और दक्षिण में शिया धर्मस्थल नजफ और उत्तरी कुर्द स्वायत्त क्षेत्र में सुलेमानियाह सहित कई अन्य शहरों को भी अपने प्रभाव में ले लिया।

