ईरान के शीर्ष मौलवी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी करते हुए उन्हें 'अल्लाह का दुश्मन' बताया

तेहरान:ईरान के सबसे वरिष्ठ शिया धर्मगुरु ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक दुर्लभ फतवा जारी किया है, जिसमें उन्हें "अल्लाह का दुश्मन" करार दिया गया है और वैश्विक स्तर पर मुसलमानों से आग्रह किया है कि वे अपने कार्यों के लिए "उन्हें पश्चाताप करने के लिए मजबूर करें"।

यह फतवा, शिया इस्लाम में एक धार्मिक आदेश है, जिसे ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराज़ी ने 12 दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद जारी किया, जिसमें ईरान, इजरायल और अमेरिका ने एक-दूसरे पर सीमा पार से हमले किए।

मेहर न्यूज़ एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किए गए अपने बयान में, धर्मगुरु ने मोहरेब (ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले) की इस्लामी अवधारणा का हवाला दिया, एक ऐसा पदनाम जिसके लिए ईरानी कानून के तहत सबसे कठोर दंड दिया जा सकता है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है।

इस आदेश में मुसलमानों और इस्लामी देशों से अमेरिकी या इजरायली सरकारों के लिए किसी भी तरह के सहयोग या समर्थन को अस्वीकार करने का आग्रह किया गया है, और ऐसे कृत्यों को हराम या धार्मिक रूप से निषिद्ध बताया गया है। आदेश में कहा गया है, "दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए यह ज़रूरी है कि वे इन दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों पर पछतावा करवाएँ।"

मौलवी ने यह भी कहा कि इस आह्वान पर अमल करने में कठिनाई झेलने वाले मुसलमानों को "ईश्वर के मार्ग में योद्धा के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा"। शिराज़ी जैसे उच्च पदस्थ मौलवियों द्वारा जारी किए गए फ़तवे शिया बहुल ईरान और दुनिया भर में इसके अनुयायियों के बीच काफ़ी महत्व रखते हैं।

