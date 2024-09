इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह प्रमुख के खात्मे के बाद डरा ईरान, अपने सर्वोच्च नेता को सुरक्षित स्थान पर छिपाया

नई दिल्ली: इजरायल ने हिज्बुल्लाह प्रमुख को ढेर कर दिया है। वहां की सेना आईडीएफ ने घोषणा की है कि बेरूत में हिज्बुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हवाई हमले में हसन नसरल्लाह को मार गिराया गया है। इजरायल द्वारा नसरल्लाह को मार गिराए जाने के बाद ईरान सतर्क हो गया है। इस बीच खबर है कि ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है।

सूत्रों ने बताया, "ईरान के सर्वोच्च कमांडर को रातों-रात सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।" इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर लिखा, "हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा।" आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि आईएएफ के लड़ाकू विमानों ने आईडीएफ और इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान से सटीक खुफिया जानकारी प्राप्त करने के बाद बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय में नसरल्लाह के ठिकाने पर हमला किया।

आईडीएफ ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि करते हुए कहा, "यह हमला उस समय किया गया जब हिज्बुल्लाह के वरिष्ठ कमांड मुख्यालय से काम कर रहे थे और इजरायल राज्य के नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे।" हिज्बुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह का लेबनान में, विशेष रूप से उनके शिया समर्थकों के बीच, काफी प्रभाव था, उसे युद्ध छेड़ने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.