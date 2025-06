Hossein Salami Death: इजरायल के हमले में ईरान के ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के प्रमुख की मौत, जानें कौन था हुसैन सलामी

Hossein Salami Death:इजराइल के हवाई हमले में ईरान के अर्धसैनिक बल ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी की मौत हो गई। देश के सरकारी टेलीविजन ने अपनी खबर में यह जानकारी दी। टेलीविजन में समाचार प्रस्तोता ने एक बयान पढ़ा जिसमें कहा गया, ‘‘जनरल हुसैन सलामी की हत्या कर दी गई है।’’ मगर बयान में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर-इन-चीफ के रूप में, होसैन सलामी ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठनों में से एक का नेतृत्व कर रहे थे।

1960 में ईरान के गोलपायेगन में जन्मे सलामी 1979 की ईरानी क्रांति के तुरंत बाद IRGC में शामिल हो गए और 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान प्रमुखता प्राप्त करते हुए तेजी से रैंक में आगे बढ़े।

जानकारी के अनुसार, सलामी अपने विचारों और नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रति मजबूत वफादारी के लिए जाने जाते थे। सलामी ईरान की सैन्य रणनीति, विशेष रूप से इसके क्षेत्रीय प्रभाव और मिसाइल विकास कार्यक्रमों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।

सलामी को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी अरब देशों के खिलाफ अपनी आक्रामक बयानबाज़ी के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था, जिसमें अक्सर ईरान की सैन्य तत्परता और निवारक क्षमताओं पर जोर दिया जाता था।

उनके नेतृत्व में, IRGC ने अपने मिसाइल शस्त्रागार का विस्तार किया और मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों के साथ संबंधों को मजबूत किया, जिससे ईरान की विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंडे में केंद्रीय भूमिका निभाई।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों, उसके परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों और उसके बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार को निशाना बनाया है।

गौरतलब है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ये हमले हुए है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने गुरुवार 12, जून को 20 वर्षों में ईरान के खिलाफ अपनी पहली निंदा जारी की। ईरान ने तीसरी संवर्धन सुविधा और अपने सेंट्रीफ्यूज को उन्नत करने की योजना की घोषणा करके जवाब दिया।

इजराइल ने ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ अपना रुख बरकरार रखा है, जबकि तेहरान विरोधाभासी बयान जारी करने के बावजूद ऐसे इरादों से इनकार करता है।

Iran is beginning to report the names of the senior officials who have been eliminated so far:



Salami Hussein - Chief of Staff of the IRGC

Sardar Rashid - Very Senior Commander in the IRGC.

Dr. Feridon Abbas - Senior Nuclear Scientist.

Dr. Tehranchi - Senior Nuclear Scientist. pic.twitter.com/AFIwb6ZSv7