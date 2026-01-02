Iran Protests: सड़कों पर आक्रोशित जनता, हिंसक प्रदर्शन में 7 की मौत; जानें क्यों खामेनेई के विरोध में सुलग रहा ईरान?

Iran Protests:ईरान की खराब अर्थव्यवस्था से आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई है और 1 जनवरी को ये प्रदर्शन प्रांतों में भी फैल गए, जहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कम से कम सात लोग मारे गए। लेकिन प्रदर्शनकारी भी अड़े हुए हैं। राजधानी तेहरान में प्रदर्शन भले ही धीमे पड़ गए हों, लेकिन अन्य जगहों पर इनमें तेजी आई है। बुधवार को दो और बृहस्पतिवार को पांच लोगों की मौत चार शहरों में हुई।

इन चारों शहरों में लूर जातीय समुदाय की बहुलता है। यह विरोध प्रदर्शन 2022 के बाद से ईरान के सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में उभरा है। वर्ष 2022 में पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए थे। अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे अधिक हिंसा ईरान के लोरेस्टान प्रांत के अजना शहर में देखी गई।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वहां सड़कों पर जलती हुई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं साथ ही गोलियों की आवाजें गूंजती हैं जबकि लोग "बेशर्म! बेशर्म!" चिल्ला रहे हैं। ईरान से कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों को "जब तक मुल्ला को दफनाया नहीं जाता, यह वतन आज़ाद नहीं होगा" और "मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा" जैसे नारे लगाते हुए सुना जा सकता है।

🚨🇮🇷 IRAN'S ECONOMIC PROTESTS TURN FULL ANTI-REGIME AS CROWDS CHANT DEATH TO KHAMENEI AND CALL FOR SHAH'S RETURN



What started as shopkeepers and merchants striking over the rial crashing to historic lows and insane inflation has blown up into straight anti regime fury across at… pic.twitter.com/ytNXhU8AvC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 2, 2026

अर्धसरकारी समाचार एजेंसी फ़ार्स ने तीन लोगों के मारे जाने की खबर दी। सुधार समर्थक मीडिया संस्थानों सहित अन्य मीडिया ने फ़ार्स के हवाले से ही घटनाओं का जिक्र किया है। तेहरान में, ईरानी अधिकारियों ने सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 30 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि पूरे देश में बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया, "सुरक्षा और खुफिया सेवाओं के एक समन्वित ऑपरेशन के बाद, पश्चिमी तेहरान के मलार्ड जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपी 30 लोगों की पहचान की गई और उन्हें कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।"

Across Iran, crowds are flooding the streets as anger over economic collapse turns into open defiance of the Islamic Republic. What began as bread-and-butter protests is now a bold nationwide call for change.#IranProtests#IranUprising#BermudaNewspic.twitter.com/wTlX0WDgAf — Bermuda News Network (@Bermuda_Intl) January 2, 2026

ईरान में क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शन?

दरअसल, विरोध प्रदर्शन 27 दिसंबर, 2025 को तेहरान में शुरू हुए, जहाँ दुकानदार बढ़ती कीमतों और आर्थिक मंदी को लेकर हड़ताल पर चले गए, और तब से यह देश के अन्य हिस्सों में फैल गया है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को दो और गुरुवार को पाँच मौतें चार शहरों में हुईं, जो ज़्यादातर ईरान के लुर जातीय समूह का घर हैं।

सबसे ज़्यादा हिंसा ईरान के लोरेस्टान प्रांत के एक शहर अज़ना में हुई, जो तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर (185 मील) दक्षिण-पश्चिम में है। वहाँ, ऑनलाइन वीडियो में सड़कों पर चीज़ों में आग लगी हुई और गोलियों की आवाज़ गूँजती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि लोग "बेशर्म! बेशर्म!" चिल्ला रहे थे। अर्ध-सरकारी फ़ार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि तीन लोग मारे गए थे।

ईरान के चहारमहल और बख्तियारी प्रांत के एक शहर लोरदेगान में, ऑनलाइन वीडियो में प्रदर्शनकारी एक सड़क पर इकट्ठा हुए दिखाई दिए, जिसके बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज़ आ रही थी। यह फुटेज तेहरान से लगभग 470 किलोमीटर (290 मील) दक्षिण में लोरदेगान की जानी-मानी विशेषताओं से मेल खाता था।

फ़ार्स ने एक गुमनाम अधिकारी के हवाले से कहा कि गुरुवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान दो लोग मारे गए थे।

फ़ार्स ने लोरदेगान के बारे में कहा, "कुछ प्रदर्शनकारियों ने शहर की प्रशासनिक इमारतों, जिसमें प्रांतीय गवर्नर का कार्यालय, मस्जिद, शहीदी फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंक शामिल हैं, पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया," और कहा कि पुलिस ने आँसू गैस से जवाब दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इमारतें "बुरी तरह से क्षतिग्रस्त" हो गईं और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया जिन्हें "सरगना" बताया गया।

गुरुवार को, राज्य टेलीविज़न ने बताया कि पश्चिमी शहर कौहदाश्त में विरोध प्रदर्शनों के दौरान रात भर ईरान के सुरक्षा बलों का एक सदस्य मारा गया। चैनल ने लोरिस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर सईद पौराली के हवाले से बताया कि "कल रात कौहदाश्त शहर में बासिज का एक 21 साल का सदस्य दंगाइयों द्वारा पब्लिक ऑर्डर की रक्षा करते हुए मारा गया।" बासिज ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ी एक वॉलंटियर पैरामिलिट्री फोर्स है, जो इस्लामिक रिपब्लिक की सेना की वैचारिक शाखा है।

ईरान के इस्फ़हान प्रांत के फुलादशहर में, सरकारी मीडिया ने एक आदमी की मौत की खबर दी, जिसे एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का नतीजा बताया।

विरोध प्रदर्शन तेहरान से 400 किलोमीटर (250 मील) दक्षिण-पश्चिम में कौहदाश्त शहर में भी हुए। स्थानीय प्रॉसिक्यूटर काज़ेम नज़ारी ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के बाद 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शहर में शांति लौट आई है, यह बात न्यायपालिका की मिज़ान न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट की। ईरानी-अमेरिकी पत्रकार और लेखिका मसीह अलीनेजाद ने भी X पर कई विरोध प्रदर्शनों के वीडियो पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, "बाबोल में युवाओं ने सड़कों पर इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा जलाया। बाबोल में युवाओं ने सड़क के बीच में इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा जला दिया। वे नारे लगा रहे हैं: 'जब तक मुल्ला को कफ़न नहीं पहनाया जाएगा, यह वतन आज़ाद नहीं होगा'।"

उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, "ईरान से कई वीडियो आ रहे हैं, जिनमें लोग सड़कों पर एक साथ नारे लगाते दिख रहे हैं: 'मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा' और 'तानाशाही का नाश हो...' यह उन लोगों की आवाज़ है जो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहते।"

