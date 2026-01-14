सरकार के विरोध प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा, ट्रंप की धमकी के बीच ईरान में आज सरेआम दी जा सकती है फांसी
By अंजली चौहान | Updated: January 14, 2026 09:15 IST
Iran Protests: अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (HRANA) ने कहा कि दिसंबर में अशांति शुरू होने के बाद से कम से कम 1,850 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कम से कम 16,784 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
Iran Protests: ईरान में सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रशासन और ज्यादा क्रूर हो गया है। क्योंकि प्रशासन ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के बीच बुधवार को अपने पहले प्रदर्शनकारी को फांसी देने का फैसला किया है। ईरान ह्यूमन राइट्स (IHR) और नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान (NUFD) NGO समूहों ने कहा कि 26 वर्षीय इरफ़ान सुल्तानी को कथित तौर पर पिछले गुरुवार (स्थानीय समय) को करज में विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तारी के बाद फांसी दी जानी है।
NUFD ने बताया कि उस व्यक्ति का "एकमात्र अपराध ईरान के लिए आज़ादी की मांग करना है।" NUFD सुल्तानी की फांसी रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की भी मांग कर रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, वह कथित तौर पर अपना बचाव करने के लिए कानूनी सलाह नहीं ले पा रहा है। प्रदर्शनकारी पर "भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने" का आरोप लगाया गया है, जो ईरान में मौत की सज़ा वाला अपराध है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, सत्रहवें दिन के अंत तक, देश भर में कुल 614 विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए थे। ये प्रदर्शन 187 शहरों में हुए और देश के सभी 31 प्रांतों में फैले हुए थे। 18,434 लोगों की हिरासत की पुष्टि हुई है।
एजेंसी ने यह भी कहा कि 2,403 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हुई है। मारे गए लोगों में 12 बच्चे (18 साल से कम उम्र के व्यक्ति) शामिल हैं। सुरक्षा बलों और सरकारी समर्थकों के 147 सदस्य मारे गए हैं, जिनमें सरकार के कम से कम पांच नागरिक समर्थक शामिल हैं।
As the death toll rises, Trump weighs up his options.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 13, 2026
Khamenei already lining up revolutionaries to be HUNG for simply fighting for freedom.
Despite the threat of instant death or execution, these incredibly brave men and women fight on.
Ready to die for a free future for all. pic.twitter.com/MptAMDrbN5
इस बीच, जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच, निर्वासित क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी ने मंगलवार (स्थानीय समय) को प्रदर्शनकारियों और देश के सशस्त्र बलों से अपील करते हुए कहा कि दुनिया ने न केवल प्रदर्शनकारियों के साहस और आवाज़ को देखा और सुना है, बल्कि "कार्रवाई भी कर रही है"। उन्होंने नागरिकों से खामेनेई शासन के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को आखिरकार जवाबदेह ठहराया जाएगा।
एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, पहलवी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरानियों की आवाज़ देश की सीमाओं से परे सुनी जा रही है।
#BreakingNews | Defiant Move By Iranian Regime, Dares To Hang 26-Year-Old Protester@siddhantvm shares more details @SaroyaHem | #IranProtests#DonaldTrumppic.twitter.com/22bgRFe2y6— News18 (@CNNnews18) January 14, 2026
प्रदर्शनकारियों को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे देशवासियों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले संदेश में बताया था, दुनिया ने न सिर्फ आपकी हिम्मत और आवाज़ को देखा और सुना है, बल्कि कार्रवाई भी कर रही है। अब तक, आपने निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा। मदद आ रही है।"
इससे पहले दिन में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान उनके दिमाग में है और उन्हें सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है। जॉइंट बेस एंड्रयूज में प्रेस के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "हम ईरान में चल रही पूरी स्थिति पर नज़र रखेंगे। बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब मैं वहां हो रही मौतों को देखता हूं तो ईरान मेरे दिमाग में रहता है। हम हत्याओं के संबंध में क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ सही आंकड़े हासिल करेंगे।"