Highlights यह रिपोर्ट हाल में जारी की गई थी। रूस ने हवाई हमले किए थे, वहां बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ले रखी थी। लोगों को सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया।

न्यूयार्कः अंतरराष्ट्रीय अदालत ने यूक्रेन में कार्रवाई को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे। रूसी प्राधिकारियों ने लोगों को प्रताड़ित किया, जो मानवता के खिलाफ अपराध है।

International Criminal Court issues arrest warrant for Russian President Putin because of his actions in Ukraine, reports AP