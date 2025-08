ट्रंप की टैरिफ में भारी वृद्धि की धमकी के बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, अमेरिका और ईयू को दिखाया आईना

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने की धमकी के जवाब में भारत ने सोमवार को एक छह-सूत्रीय बयान जारी किया। अपने बयान में, भारत ने ज़ोर देकर कहा कि रूस से तेल आयात जारी रखने के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ, दोनों ने उसे अनुचित रूप से निशाना बनाया है। भारत ने अपने बयान में कहा, "यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात करने के कारण भारत को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने निशाना बनाया है। दरअसल, भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ार की स्थिरता को मज़बूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था।"

अपने दूसरे बिंदु में, भारत ने कहा कि आयात का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए किफायती लागत सुनिश्चित करना है। "भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। वैश्विक बाज़ार की स्थिति के कारण ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालाँकि, यह उजागर होता है कि भारत की आलोचना करने वाले देश स्वयं रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं। हमारे मामले के विपरीत, ऐसा व्यापार कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है।"

तीसरे बिंदु में भारत ने कहा, "2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। इसके अतिरिक्त, 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 बिलियन यूरो होने का अनुमान है। यह उस वर्ष या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। वास्तव में, 2024 में एलएनजी का यूरोपीय आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 में 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।"

BREAKING: India says it has 'been targeted by the United States and the European Union for importing oil from Russia after the commencement of the Ukraine conflict" after Trump's tariff remarks.



Big statement from Delhi. pic.twitter.com/a8dlp58sOP