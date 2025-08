'रूस के साथ भारत के संबंध समय की कसौटी पर खरे हैं', दिल्ली-मास्को संबंधों पर ट्रंप की टिप्पणी के बाद विदेश मंत्रालय का आया बयान

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बीच कुछ भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "विभिन्न देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अपने-अपने आधार पर हैं और इन्हें किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत और रूस के बीच एक स्थिर और समय-परीक्षित साझेदारी है।"

हालाँकि, जायसवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत और अमेरिका साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मज़बूत जन-जन संबंधों पर आधारित एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा नई दिल्ली और मॉस्को के दीर्घकालिक संबंधों की आलोचना के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मिलकर अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर सकते हैं।

