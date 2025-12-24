Canada: भारतीय महिला की कनाडा में हत्या, संदिग्ध अब्दुल गफूरी की तलाश जारी

Canada: जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि पीड़ित और संदिग्ध एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने गफूरी और खुराना की तस्वीरें जारी कीं।

Canada: कनाडा के टोरंटो में हिमांशी खुराना नाम की भारतीयमहिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 30 साल की महिला की हत्या की पुष्टि करते हुए कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 32 साल के अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर के आरोप में सर्च वारंट जारी किया है।

एक प्रेस बयान में, टोरंटो पुलिस सर्विस ने कहा कि अधिकारियों ने 19 दिसंबर की रात को स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाकों में एक लापता व्यक्ति की कॉल पर कार्रवाई की। शनिवार, 20 दिसंबर को सुबह करीब 6.30 बजे, पुलिस को लापता महिला एक घर के अंदर मृत मिली।

पुलिस ने बताया कि आरोप है कि पीड़ित और संदिग्ध एक-दूसरे को जानते थे।

क्यों हुई महिला की हत्या?

मृतक महिला की पहचान टोरंटो की रहने वाली हिमांशी खुराना के रूप में हुई।

शुक्रवार को, टोरंटो पुलिस अधिकारियों ने रात 10.41 बजे एक लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए एक कॉल पर कार्रवाई की, जिसके बाद जांच शुरू की गई।

सोमवार को जारी टोरंटो पुलिस की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शनिवार को सुबह करीब 6.30 बजे, "अधिकारियों को लापता महिला एक घर के अंदर मृत मिली"। इसमें कहा गया है कि मौत को हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसके बाद सर्विस की होमिसाइड यूनिट ने जांच अपने हाथ में ले ली।

पुलिस ने कहा कि वे इस मामले के सिलसिले में टोरंटो के ही रहने वाले 32 साल के अब्दुल गफूरी की तलाश कर रहे हैं।

पुलिस द्वारा जारी की गई पीड़ित की तस्वीर उसी नाम वाले एक यूजर द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर से मेल खाती थी। उस प्रोफ़ाइल पर, उसने खुद को टोरंटो स्थित एक डिजिटल क्रिएटर बताया था, जैसा कि पहले की HT रिपोर्ट में बताया गया था।

हिमांशी और अब्दुल एक-दूसरे को कैसे जानते थे?

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस को संदेह है कि यह मामला "घरेलू हिंसा का मामला" है।

टोरंटो पुलिस के एक प्रवक्ता ने CP24 को यह भी बताया कि संदिग्ध और पीड़ित "एक अंतरंग रिश्ते में थे"।

प्रवक्ता ने कहा, "हमने संदिग्ध की एक तस्वीर जारी की है, और वह सार्वजनिक है, और हम जनता से अपील कर रहे हैं, अगर किसी को पता है कि यह आदमी कहाँ है, तो कृपया पुलिस को फोन करें।"

भारतीय वाणिज्य दूतावास 'हैरान, दुखी'
टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हत्या पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया। X पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है, "हम टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक सुश्री हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और हैरान हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।"

इसमें आगे कहा गया है, "पिछले कुछ दिनों से दूतावास इस मामले पर लगातार संपर्क में है, और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है।"

