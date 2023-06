वीडियो: कनाडा में फंसे भारतीय छात्र लगातार कर रहे विरोध-प्रदर्शन, सर्दी में लंगर के सहारे मांग रहे इंसाफ, जानें

Highlights कनाडा में कई सौ भारतीय छात्र फंसे हुए है और उन्हें भारत वापस भेजने का डर सता रहा है। वे वहां कई रातों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनके विरोध-प्रदर्शन के कई वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

ओटावा: कनाडा में विरोध-प्रदर्शन कर रहे भारतीय छात्रों की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इन फुटेज में कनाडा में भारी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे और रास्ते पर नारे लगागे हुए देखें गए हैं। दरअसल, भारत से कनाडा पढ़ाई के लिए गए छात्रों के कागजात में भर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है जिस कारण करीब 700 भारतीय छात्रों को भारत वापस भेजने की बात सामने आ रही है।

इन छात्रों में सबसे ज्यादा पंजाब के छात्र हैं जो काफी पैसे देकर वहां पढ़ाई के लिए गए हैं। दावा है कि कुछ भारतीय ट्रैवल एजेंटों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उन्हें फेक प्रवेश पत्र जारी किया था। ऐसे में जब इसकी जांच हुई तो इस बात का खुलासा हुआ और अब उन पर भारत वापस भेजे जाने का डर सता रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह देखने को मिला है कि कुछ छात्र सकड़ पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे है और खुद के लि इंसाफ की बात कह रहे है। यही नहीं वे वहां खाने बनाते और खाते हुए भी नजर आ रहे है साथ ही उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और लोग जैसे बुजुर्गों को भी वहां देखा गया है।

The morcha to #StopTheDeportations of international students went into the 7th and 8th night this weekend, with hundreds showing up every evening to hear speeches, do ardaas and have langar together every evening.



JOIN THE 24 HR PROTEST:

6900 Airport Rd, Mississauga pic.twitter.com/S9tObkt0vA