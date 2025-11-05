Zohran Mamdani: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ऐतिहासिक जीत की दर्ज
Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी की जीत पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालाँकि, उन्होंने सोशल मीडिया पर वर्जीनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क शहर में रिपब्लिकन पार्टी की हार के दो मुख्य कारण बताए। एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में उन्होंने लिखा: "पोलस्टर्स के अनुसार, ट्रंप का मतदान में न होना और शटडाउन, ये दो कारण थे जिनकी वजह से रिपब्लिकन आज रात चुनाव हार गए।"
Zohran Mamdani: भारतीय मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी को मंगलवार को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लिवा को हराया है। ममदानी पर अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर के कुछ बड़े और महत्वाकांक्षी चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव होगा।
न्यूयॉर्क के चुनाव बोर्ड के अनुसार, इस चुनाव में 50 से अधिक वर्षों में मेयर पद के लिए सबसे अधिक मतदान हुआ, जिसमें 20 लाख से अधिक न्यूयॉर्क वासियों ने मतदान किया। ममदानी का प्रचार अभियान मंहगाई पर लगाम लगाने पर केंद्रित था और उनके करिश्मे ने कुओमो की राजनीतिक वापसी की कोशिशों पर पानी फेर दिया।
ऐतिहासिक पल...@ZohranKMamdani अब न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बन गए हैं।
एक मुस्लिम और भारतीय मूल के शख्स ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर की कमान संभाली है।
ममदानी का सफ़र आसान नहीं था जन्म युगांडा में, भारत से रिश्ता, और अब नेतृत्व न्यूयॉर्क में।
उनकी राजनीतिक पहचान एक Democratic…