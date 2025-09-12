US में भारतीय मूल के शख्स की बेरहमी से हत्या, पत्नी और बच्चों के सामने हमलावर ने कुल्हाड़ी से सिर किया धड़ से अलग
By अंजली चौहान | Updated: September 12, 2025 07:55 IST2025-09-12T07:54:50+5:302025-09-12T07:55:58+5:30
US:आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर अपने मैनेजर 50 वर्षीय चंद्र नागमल्लैया की हत्या का आरोप लगाया गया है।
US: अमेरिका के डलास शहर के एक मोटल में अपने कर्मचारी से कथित तौर पर हुई बहस के बाद एक भारतीय व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और उसका सिर काट दिया गया।
आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर अपने मैनेजर, 50 वर्षीय चंद्र नागमल्लैया की हत्या का आरोप लगाया गया है।
एक गवाह ने कथित तौर पर बताया कि वह और कोबोस-मार्टिनेज मोटल में काम करते थे और एक कमरा साफ कर रहे थे, तभी नागमल्लैया ने आकर आरोपी से कहा कि वह टूटी हुई वाशिंग मशीन का इस्तेमाल न करे।
Consulate General of India, Houston, condoles the tragic death of Mr. Chandra Nagamallaiah, an Indian National, killed brutally at his workplace in Dallas, Tx.— India in Houston (@cgihou) September 11, 2025
We are in touch with the family and offering all possible assistance. The accused is in the custody of Dallas Police.…
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उसने कहा कि 37 वर्षीय कोबोस-मार्टिनेज इस बात से नाराज़ थी कि नागमल्लैया सीधे उससे बात करने के बजाय बातचीत का अनुवाद करने के लिए गवाह से बात कर रहा था। इसके बाद कोबोस-मार्टिनेज ने एक कुल्हाड़ी उठाई और नागमल्लैया पर कई बार वार किए।
नागमल्लैया ने कथित तौर पर पार्किंग से होते हुए मुख्य कार्यालय की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन कोबोस-मार्टिनेज ने उसका पीछा किया।
हमले के दौरान, नागमल्लैया की पत्नी और बेटा भी कार्यालय से बाहर आए और कोबोस-मार्टिनेज को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित का सिर काट दिया और उस पर लात मारी। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोबोस-मार्टिनेज कटे हुए सिर को उठाकर कूड़ेदान में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भारतीय वाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की "दुखद" मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी उनके कार्यस्थल पर "बेरहमी से हत्या" की गई।
वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है। हम मामले पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं।"