अमेरिकी: भारतीय मूल के अरुण सुब्रमण्यन को मिली नई जिम्मेदारी, नियुक्ति हुए न्यूयॉर्क के जिला जज-पद संभालने वाले बने पहले दक्षिण एशियाई

Highlights भारतीय मूल के अरुण सुब्रमण्यन न्यूयॉर्क के जिला जज नियुक्ति हुए है। वे इस पद को संभालने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बन गए है। आपको बता दें कि अरुण वर्तमान में न्यूयार्क के सुसमन गोडफ्रे एलएलपी में साझेदार हैं।

वाशिंगटन डीसी: अमेरिका की सीनेट ने मंगलवार को भारतीय-अमेरिकी वकील अरुण सुब्रमण्यन को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश नियुक्त करने की पुष्टि कर दी है। इस तरह वह इस जिला अदालत के न्यायाधीश बनने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बन गए है। अमेरिकी सीनेट ने सुब्रमण्यन को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (एसडीएनवाई) के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति करने की पुष्टि मंगलवार शाम को 37 के मुकाबले 58 मतों से की है।

इस पर बोलते हुए सीनेट के नेता सीनेट चक शूमर ने कहा, ‘‘हमने अरुण सुब्रमण्यन के एसडीएनआई न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की है। वह प्रवासी भारतीय के पुत्र हैं और इस जिला अदालत के न्यायाधीश बनने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बन गये हैं। उन्होंने अपना करियर लोगों के लिए लड़ने के लिए समर्पित किया है।’’

