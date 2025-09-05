'भारत माफ़ी मांगेगा और ट्रंप के साथ समझौता करेगा': अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक | VIDEO

वाशिंगटन डीसी: भारत-अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों के बीच, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को ब्लूमबर्ग टीवी के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांगेगा और अगले दो महीनों में व्यापार समझौते के लिए बातचीत की मेज़ पर होगा।

उन्होंने कहा, "एक या दो महीने में, भारत बातचीत की मेज़ पर होगा और माफ़ी मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। यह डोनाल्ड ट्रंप की मेज़ पर होगा कि वह मोदी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहते हैं और हम यह उन पर छोड़ देते हैं, इसीलिए वह राष्ट्रपति हैं।"

यह बयान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन, भारत और रूस पर दिए गए एक बड़े बयान के कुछ ही घंटों बाद आया है। ट्रुथ सोशल पर बात करते हुए ट्रंप ने तीनों नेताओं की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, "लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है।

ईश्वर करे कि उनका भविष्य एक साथ लंबा और समृद्ध हो।" ट्रंप का यह बयान चीन द्वारा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए भारत और रूस की मेज़बानी के कुछ दिनों बाद आया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "इस पोस्ट के संबंध में, मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।"

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार निर्यातकों के लिए राहत पैकेज तैयार कर रही है ताकि उन्हें अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ के प्रभाव से निपटने में मदद मिल सके। नेटवर्क 18 के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सीतारमण ने कहा, "हम अपने निर्यातकों को यह कहकर अकेला नहीं छोड़ सकते कि स्थिति जल्द ही बदल जाएगी, हम उनके साथ काम करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "उनकी मदद के लिए एक पैकेज आ रहा है, जिसमें कई घटक शामिल हैं। मैं कैबिनेट की मंज़ूरी का इंतज़ार करूँगी, लेकिन उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ ज़रूर आ रहा है ताकि वे टैरिफ़ के इस दौर का सामना कर सकें। अचानक नए बाज़ारों की तलाश करना एक चुनौती है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी।"

