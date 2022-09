लीसेस्टर में 'हिंदू धर्म के प्रतीकों' पर हुए हमलों की भारत ने की 'कड़ी निंदा', दोषियों के खिलाफ की तत्काल कार्रवाई की मांग

Highlights शहर में हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच झड़पों की खबरें आई हैं भारतीय उच्चायोग ने कहा- हिंदू धर्म के परिसरों और धार्मिक प्रतीकों के तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की बयान में कहा- हमने ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया

लंदन: भारत ने पूर्वी इंग्लैंड के लेस्टर शहर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा और हिंदू परिसर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारतीय उच्चायोग ने यहां एक बयान में कहा कि उसने इस मुद्दे को ‘‘पुरजोर तरीके से’’ उठाया है और शहर में सप्ताहांत में झड़पों की खबरों के बाद ब्रिटेन के अधिकारियों से प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षा का आह्वान किया है।

पिछले महीने के अंत में एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद प्रशंसकों के बीच झड़प के बाद से शहर में हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच झड़पों की खबरें आई हैं। उच्चायोग ने एक बयान में कहा, ‘‘हम लेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और हिंदू धर्म के परिसरों और धार्मिक प्रतीकों के तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘हमने ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया है और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हम अधिकारियों से प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान करते हैं।’’ लेस्टरशायर पुलिस ने कहा कि पूर्वी लेस्टर क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उसका अभियान जारी है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

