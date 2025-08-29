'भारत, चीन विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करेंगे': प्रधानमंत्री मोदी का चीन यात्रा से पहले बड़ा संदेश

टोक्यो: जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का मिलकर काम करना ज़रूरी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नई दिल्ली आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

जापान की अपनी वर्तमान यात्रा के दौरान प्रकाशित द योमिउरी शिंबुन को दिए एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि दो पड़ोसी और दुनिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रों के रूप में, भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

चीन के साथ संबंध सुधारने पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा

इस समय चीन के साथ संबंध सुधारने के महत्व के बारे में पूछे जाने पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर, मैं एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान से तियानजिन जा रहा हूँ। पिछले साल कज़ान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में लगातार और सकारात्मक प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि दो पड़ोसी और दुनिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रों के रूप में, भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए, दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के लिए विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना भी महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने कहा कि भारत आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और हमारी चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतिक संचार को बढ़ाने के लिए तैयार है।

जापान सरकार की स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत की अवधारणा पर अपने विचारों के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान के स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के दृष्टिकोण और भारत के अपने दृष्टिकोण, जो हमारे हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण, 'विज़न महासागर' और हिंद-प्रशांत महासागर पहल में निहित है, के बीच एक मजबूत समानता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान एक ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं जो शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर हो और जहाँ राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा, "हमारे दोनों देशों के हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत और व्यापक संबंध हैं, और हम दोनों अपने साझा उद्देश्यों को अभिव्यक्त करने के लिए उनमें से कुछ के साथ बहुपक्षीय प्रारूपों में जुड़ते हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष पर मानवीय रुख बनाए रखेगा

रूस और यूक्रेन के नेताओं के साथ अपनी हालिया बातचीत का ज़िक्र करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने संघर्ष पर एक सैद्धांतिक और मानवीय रुख बनाए रखा है, जिसकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों ने समान रूप से सराहना की है।

