आजादी मार्चः युद्ध का मैदान बना इस्लामाबाद, इमरान खान के समर्थकों-पुलिस में झड़प, पेड़ों में लगाई आग, सरकार ने बुलाई सेना

Highlights पुलिस की भारी गोलाबारी और पीटीआई कार्यकर्ताओं की कथित बर्बरता से इस्लामाबाद युद्ध का मैदान बन गया है इमरान खान के इस्लामाबाद में प्रवेश करने से ठीक पहले ब्लू एरिया में लगातार आंसू गैस के गोले दागने की खबरें सामने आईं

इस्लामाबादः सत्ता से बेदखल हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पीटीआई प्रमुख इमरान खान देश में जल्द चुनाव कराने को लेकर अपने समर्थकों के साथ आजादी मार्च निकालने रहे हैं। इस मार्च के दौरान पाकिस्तान में जगह-जगह आगजनी और हिंसक झड़पे हुईं। पंजाब, लाहौर और कराची में कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद के ब्लू इलाके में पेड़ों को आग लगा दी। वहीं पीटीआई नेता यास्मीन रशोद ने कहा कि जब वह इस्लामाबाद जा रही थीं तो पुलिस ने उनके वाहन का शीशा तोड़ दिया।

These are visuals from Islamabad, with Chairman PTI @ImranKhanPTI leading the caravan! #حقیقی_آزادی_مارچpic.twitter.com/R3W3NclFW0