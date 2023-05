चुनाव को लेकर पाकिस्तान सरकार से बोले इमरान खान- अगर कोर्ट के आदेश का हुआ उल्लंघन तो हम सड़कों पर उतरेंगे

By मनाली रस्तोगी | Published: May 2, 2023 09:59 AM

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को सरकार और सेना को चेतावनी दी कि अगर 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया तो उनकी पार्टी कानून का शासन स्थापित करने के लिए सड़कों पर उतरेगी।

(फाइल फोटो)