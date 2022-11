"अल्लाह इमरान भाई को महफूज रखे", वीडियो संदेश के जरिए पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने की दुआ

Highlights ट्विटर पर उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा, यह बड़ी असहज कर देने वाली खबर है पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा, खुदा के लिए ये चीजें बंद होनी चाहिए बोले - दिल उतना ताकतवर रहा नहीं की और बुरी खबरें सुनी जाए

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर फायरिंग की घटना ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। हालांकि इस हमले में बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके पैरों गोलियां लगने के कारण पर चोटिल हो गए हैं। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष अस्पताल में हैं और खतरे से बाहर हैं। उनपर गोलियां चलाने वाला अज्ञात शख्स भाग निकला।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने इस हमले की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने इमरान खान की सलामती की दुआ की है। अपने ट्विटर हैंडल में उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा, यह बड़ी असहज कर देने वाली खबर है। इमरान खान को पांव पर गोलियां लगी हैं। अलाह! उन्हें महफूज रखे।

रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर क्रिकेटर ने कहा, खुदा के लिए ये चीजें बंद होनी चाहिए। दिल उतना ताकतवर रहा नहीं की और बुरी खबरें सुनी जाए। अरशद शरीफ (पाक पत्रकार) शहीद हुए हैं। अब ये वाक्या हो गया। अल्लाह हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। बहुत हो गया मजाक। बहुत हो गया ड्रामा।

