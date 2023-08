Imran khan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए अयोग्य करार दिया

Highlights संसद के निचले सदन का पांच साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है। फिलहाल पंजाब प्रांत की अटक जेल में हैं। पीटीआई के 200 से अधिक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

Imran khan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के शीर्ष निर्वाचन निकाय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल के लिए अयोग्य करार दिया है। पूर्व पीएम चुनाव लड़ नहीं सकेंगे। संसद के निचले सदन का पांच साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

इस्लामाबाद की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के प्रमुख खान (70) को तोशाखाना मामले में ‘भ्रष्टाचार’ का गुनाहगार पाया था और उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनायी थी। उसके शीघ्र बाद शनिवार को उन्हें यहां जमां पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। वह फिलहाल पंजाब प्रांत की अटक जेल में हैं।

