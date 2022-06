पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने किए आत्मघाती हमले, शाहिद खाकान अब्बासी ने पूर्व पीएम पर साधा निशाना

Highlights शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान पर कसा तंज। अब्बासी ने खान पर आईएमएफ सौदे का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान पर तीखा हमला बोला है। शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सौदे का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और पीटीआई के कृत्यों को देश पर 'आत्मघाती बम विस्फोट' करार दिया।

PTI carried out suicide bombings throughout the country. The decisions they made in the last month, as well as the manner in which they breached the IMF deal and the savagery with which they did so, were acts of suicide attacks against the country. @SKhaqanAbbasipic.twitter.com/K4vWMZE3gp — PML(N) (@pmln_org) June 6, 2022

पीएमएल-एन ने सोमवार को अब्बासी का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, "पीटीआई ने पूरे देश में आत्मघाती बम विस्फोट किए। पिछले महीने उन्होंने जो निर्णय लिए, साथ ही जिस तरह से उन्होंने आईएमएफ सौदे का उल्लंघन किया और जिस बर्बरता के साथ उन्होंने ऐसा किया, वे देश के खिलाफ आत्मघाती हमले थे।" पीटीआई प्रमुख पर कड़ा प्रहार करते हुए अब्बासी ने कहा कि खान पर भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया जिसके कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।

PTI member National Assembly from Karachi declares “ suicide attacks on those running Pakistan”. Vows to be the first suicide attacker in case even a small thing were to happen to Imran. What was the law called under which such threats were taken into account? Oh yes, the ATA! pic.twitter.com/doTC9mXtnX — Syed Talat Hussain (@TalatHussain12) June 6, 2022

पीएमएल-एन नेता ने खान और उनकी सरकार पर पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र की उपेक्षा करने और उसे नष्ट करने का आरोप लगाया। इस बीच पीटीआई के विधायक अताउल्लाह ने शहबाज शरीफ सरकार को धमकी दी है कि अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो वह आत्मघाती हमला करेंगे। अताउल्लाह ने कहा, "इमरान खान के सिर का एक भी बाल खराब हो जाए तो देश चलाने वालों को चेतावनी दी जाए: न आप रहेंगे और न ही आपके बच्चे। मैं सबसे पहले तुम पर आत्मघाती हमला करूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसी तरह हजारों कार्यकर्ता तैयार हैं।"

Security Division has deployed dedicated security in Bani Gala. List of people in Bani Gala not provided yet to Police. Section 144 is imposed in Islamabad and any congregation is not allowed as per orders of District Magistrate. 2/3 — Islamabad Police (@ICT_Police) June 4, 2022

Islamabad Police will provide complete security to IK as per the law and reciprocal cooperation is expected from Security teams of Imran Khan as well. 3/3#IslamabadPolice — Islamabad Police (@ICT_Police) June 4, 2022

अताउल्लाह ने यह टिप्पणी उन अफवाहों के बीच की कि इमरान खान की हत्या की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा, "पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के बानी गाला में संभावित आगमन को देखते हुए जो इस्लामाबाद में स्थित एक रिहायशी इलाका है इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि, अब तक इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की टीम की ओर से वापसी की कोई पक्की खबर नहीं मिली है।"

Web Title: Imran Khan carried out suicide bombings throughout Pakistan says Shahid Khaqan Abbasi