'अगर भारत ने बांग्लादेश की तरफ बुरी नज़र से देखने की हिम्मत की...': पाकिस्तानी लीडर की युद्ध की धमकी, VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: December 23, 2025 16:47 IST2025-12-23T16:47:46+5:302025-12-23T16:47:46+5:30
पीएमएल नेता कामरान सईद उस्मानी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मिलिट्री गठबंधन की भी मांग की।
नई दिल्ली: शहबाज़ शरीफ़ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML) के एक यूथ विंग लीडर ने मंगलवार को भारत को धमकी देते हुए कहा कि बांग्लादेश पर किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें जवाब देंगी। पीएमएल नेता कामरान सईद उस्मानी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मिलिट्री गठबंधन की भी मांग की।
उन्होंने कहा, "अगर भारत बांग्लादेश की आज़ादी पर हमला करता है, अगर कोई बांग्लादेश को बुरी नज़र से देखने की हिम्मत करता है, तो याद रखना कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी सेना और हमारी मिसाइलें ज़्यादा दूर नहीं हैं।" उसमाई ने आगे दावा किया कि पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसे उन्होंने बांग्लादेश पर भारत की "अखंड भारत विचारधारा" थोपने की कोशिश बताया।
एक वीडियो बयान में, उस्मानी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान बांग्लादेश को "भारत के वैचारिक दबदबे" में धकेले जाने को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता है या उसकी आज़ादी पर "बुरी नज़र" भी डालता है, तो पाकिस्तान ज़ोरदार जवाब देगा।
उस्मानी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने पहले भी भारत को मुश्किल स्थिति में डाला था और ज़रूरत पड़ने पर वह फिर से ऐसा कर सकता है। उन्होंने आगे एक स्ट्रेटेजिक प्लान बताया जिसमें पाकिस्तान पश्चिम से हमला करे, बांग्लादेश पूर्व से, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर ध्यान केंद्रित रखे।
एक दूसरे वीडियो में, उस्मानी ने एक कदम और आगे बढ़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक औपचारिक मिलिट्री गठबंधन बनाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश को भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) परेशान कर रही है और भारत पर अखंड भारत की विचारधारा के तहत बांग्लादेश को खत्म करके एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "हमारा प्रस्ताव यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक मिलिट्री गठबंधन बनाना चाहिए - पाकिस्तान को बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहिए, और बांग्लादेश को पाकिस्तान में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहिए।"
Kamran Saeed Usmani, leader from the PML, affiliated with Pak PM Shehbaz Sharif's Party:— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) December 23, 2025
“If India attacks Bangladesh, Pakistan will stand with Dhaka with full force.”
ISI- Yunus exposed! Is this why Osman Hadi was killed to blame India?pic.twitter.com/w8UFUWGdxR
उस्मानी ने प्रस्ताव दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक-दूसरे को अपने-अपने इलाकों में मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। उनके मुताबिक, इस तरह के इंतज़ाम से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मज़बूत होगा, जिससे चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) बांग्लादेश के बंदरगाहों से जुड़ जाएगा।
उस्मानी ने दावा किया, "जो बंदरगाहों और समुद्रों को कंट्रोल करते हैं, वे दुनिया पर राज करते हैं," और तर्क दिया कि पाकिस्तान-बांग्लादेश की मिलिट्री पार्टनरशिप से इलाके की पावर डायनामिक्स में काफी बदलाव आएगा।