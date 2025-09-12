"सबसे पहले, मैं मोदी जी को नमस्कार कहूँगी": नेपाल की नई नेता सुशीला कार्की ने भारत के साथ संबंधों पर कहा
By रुस्तम राणा | Updated: September 12, 2025 21:34 IST2025-09-12T21:34:54+5:302025-09-12T21:34:54+5:30
हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से उनकी अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा: "सबसे पहले, मैं मोदी जी को नमस्कार कहूँगी। मोदी जी के बारे में मेरी अच्छी राय है।"
काठमांडू: सुशीला कार्की भारत के लिए कोई अजनबी नहीं हैं। लाखों नेपालियों की तरह, इस हिमालयी देश की नई प्रधानमंत्री के भी पड़ोसी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें सांस्कृतिक रूप से एक रिश्तेदार माना जाता है। अब 73 वर्षीय कार्की ने भारत के उत्तर प्रदेश स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और गंगा नदी के किनारे छत पर सोने के अपने दिनों को बड़े प्यार से याद करती हैं।
लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक उदय - और अन्यथा नेतृत्वहीन युवा प्रदर्शनकारियों के एक समूह द्वारा उनकी नियुक्ति का आवेशपूर्ण क्षण, जिन्होंने एक पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका - उन्हें और भी अधिक विशिष्ट बनाता है।
उन्होंने कहा कि सरकार-से-सरकार संबंध "एक अलग मामला है", और यह भी बताया कि भारत-नेपाल संबंधों का एक इतिहास है। उन्होंने कहा, "भारत ने हर समय नेपाल की मदद की है... (लेकिन) एक कहावत है (हिंदी में): 'रसोई में जब बर्तन एक साथ रखे होते हैं, तो वे कुछ आवाज़ ज़रूर करते हैं।' ऐसा होता है!"
कार्की ने कहा, "नेपाल और भारत के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे कई रिश्तेदार, हमारे कई परिचित... हमारे बीच बहुत सद्भावना और प्रेम है।" उन्होंने बुधवार को अपना नाम पहली बार सामने आने के बाद टीवी चैनल न्यूज़18 से बात करते हुए नीतिगत विवरण साझा नहीं किए। दो दिन की बातचीत के बाद शुक्रवार को अंतिम निर्णय लिया गया।
उन्होंने यह भी कहा, "हम कई दिनों से भारत के संपर्क में नहीं हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। जब कोई अंतरराष्ट्रीय मामला होता है, दो देशों के बीच, तो कुछ लोग मिलकर नीति बनाते हैं।" उन्होंने कहा कि वह भारतीय नेताओं से "बहुत प्रभावित" हैं, और उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम उन्हें अपने भाई-बहन मानते हैं।
बीएचयू में अपने छात्र जीवन के दिनों को याद करते हुए, जहाँ उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी, उन्होंने कहा: "मुझे आज भी अपने शिक्षक और दोस्त याद हैं। मुझे गंगा नदी आज भी याद है। गंगा के किनारे एक छात्रावास था। और गर्मियों में रात में हम छत पर सोते थे।"
उन्होंने कहा कि उनका गृहनगर विराटनगर भारत की सीमा के निकट है - "शायद मेरे घर से, केवल 25 मील" - और कहा कि वह नियमित रूप से सीमा पर स्थित बाजार में खरीदारी करती हैं।