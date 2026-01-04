150 विमान, 30 मिनट में मादुरो गिरफ्तार, कैसे अमेरिकी सेनिकों ने वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को पकड़ा?

Nicolás Maduro:अमेरिका के बड़े ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, "एब्सोल्यूट रिजॉल्व" नाम का यह ऑपरेशन महीनों से प्लान किया जा रहा था और इसकी रिहर्सल भी की गई थी। लॉन्च होने के बाद, यह 30 मिनट से भी कम समय में पूरा हो गया और कुछ ही घंटों में निकोलस मादुरो का शासन खत्म हो गया।

हमले से पहले के दिनों में, अमेरिकी सेना ने चुपचाप वेनेजुएला के तट के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी, जबकि खुफिया एजेंसियों ने मादुरो की रोज़ की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन किया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने ट्रैक किया कि वह अलग-अलग समय पर कहाँ रहते थे, उनकी आदतें, और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों और कपड़ों जैसी डिटेल्स भी।

ट्रंप के अनुसार, रिहर्सल के लिए मादुरो के घर की हूबहू कॉपी बनाई गई थी। उन्होंने कहा, "उन्होंने असल में एक ऐसा घर बनाया था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वे अंदर गए थे, जिसमें सब कुछ वैसा ही था, हर जगह वही स्टील।"

ट्रंप ने यह भी कहा कि जब सेना मादुरो और उनकी पत्नी को निकालने का काम कर रही थी, तब US ने वेनेजुएला शहर की "लगभग सभी लाइटें बंद कर दी थीं"। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को एक टेलीफोन इंटरव्यू में बताया, "वह एक किले में था।"

9 months before the 2024 election, Trump said he wanted Venezuela to collapse so he can take them over for oil, and now he's bombing Caracas on the first full moon of 2026. This was never about drugs. It was always about oil.pic.twitter.com/se7limfQDi — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 3, 2026

ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि तैयारियां बहुत ज़ोरदार थीं। केन ने कहा, "हम सोचते हैं, हम डेवलप करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, हम रिहर्सल करते हैं, हम डीब्रीफ करते हैं, हम फिर से रिहर्सल करते हैं, और बार-बार।" "इसे सही करने के लिए नहीं, बल्कि यह पक्का करने के लिए कि हम इसे गलत न करें।"

150 से ज़्यादा विमान वेनेजुएला में दाखिल हुए

CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप द्वारा रात 10:46 बजे ET के आसपास मिशन को मंज़ूरी देने के बाद यह ऑपरेशन रात भर में लॉन्च किया गया। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने सही मौसम के लिए कई दिनों तक इंतज़ार किया, जब तक कि बादल इतने साफ नहीं हो गए कि विमान सुरक्षित रूप से उड़ सकें।

डैन केन ने कहा कि हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़े ताकि उनका पता न चल सके, जबकि अमेरिकी विमानों ने ऊपर से कवर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना द्वारा देश के एयर डिफेंस को निष्क्रिय करने के बाद 150 से ज़्यादा अमेरिकी विमान वेनेजुएला के एयरस्पेस में दाखिल हुए। इस बीच, आर्मी डेल्टा फोर्स कमांडो को उस मिलिट्री बेस पर ले जाया गया जहाँ मादुरो ठहरे हुए थे।

NOW: Massive march in NYC against Trump's war on Venezuela pic.twitter.com/J5rE7zaKRz — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 3, 2026

ट्रम्प ने कहा, "वह एक सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था।" "वह बहुत मोटा दरवाज़ा था, बहुत भारी दरवाज़ा। लेकिन वह उस दरवाज़े तक नहीं पहुँच पाया। वह दरवाज़े तक पहुँच तो गया, लेकिन उसे बंद नहीं कर पाया।"

ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास "बड़े ब्लोटॉर्च" थे, अगर उन्हें मज़बूत स्टील को काटने की ज़रूरत पड़ती।

ट्रम्प ने आगे कोई जानकारी दिए बिना कहा, "हमारे पास मौजूद एक खास तकनीक की वजह से काराकास की ज़्यादातर लाइटें बंद कर दी गई थीं।"

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस कार्रवाई को "एक बड़े संयुक्त सैन्य और कानून प्रवर्तन छापे" का हिस्सा बताया। राजधानी में कम से कम सात धमाकों की आवाज़ सुनी गई।

मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर ले जाया गया, जहाँ ट्रम्प प्रशासन उन्हें न्यूयॉर्क में ट्रायल पर लाने की योजना बना रहा है।

ट्रम्प ने बाद में फ्लोरिडा स्थित अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिशन की डिटेल्स बताईं। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी कर्मी घायल हुए हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि कोई मारा नहीं गया। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि हमले के दौरान नागरिक और सेना के सदस्य मारे गए हैं। एक टेलीविज़न संबोधन में, उन्होंने मादुरो की रिहाई की मांग की और उन्हें देश का सही नेता बताया। साथ ही, उन्होंने वाशिंगटन के साथ बातचीत की संभावना भी खुली रखी।

इस मिशन की अमेरिका और विदेशों में पहले ही आलोचना हो चुकी है, जबकि व्हाइट हाउस इसे एक निर्णायक और सावधानी से किया गया ऑपरेशन बता रहा है।

न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने इस ऑपरेशन की निंदा करते हुए इसे "युद्ध का कार्य" बताया। एक बयान में उन्होंने कहा, "एक संप्रभु राष्ट्र पर एकतरफा हमला करना युद्ध का कार्य है और संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।"

