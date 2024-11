'इतिहास की सबसे बड़ी वापसी': इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी चुनाव में जीत पर डोनाल्ड ट्रम्प को दी बधाई

Highlights ट्रम्प को बधाई देते हुए, नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में उनकी वापसी को "इतिहास की सबसे बड़ी वापसी" कहा उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल ने एक्स पर लिखा, प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रम्प, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए बधाई!

US Elections Results 2024: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। जैसे ही ट्रंप के बहुमत हासिल करने की खबर की पुष्टि हुई, बिजनेस दिग्गज के लिए शुभकामनाओं का तांता लग गया। फॉक्स न्यूज के अनुमानों के अनुसार, ट्रंप ने 270-इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा पार करके व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल सुरक्षित कर लिया। ट्रम्प को बधाई देते हुए, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में उनकी वापसी को "इतिहास की सबसे बड़ी वापसी" कहा।

इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल ने एक्स पर लिखा, "प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रम्प, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए बधाई! व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है।" इसमें कहा गया, "यह एक बड़ी जीत है! सच्ची दोस्ती की जीत, आपकी, बेंजामिन और सारा नेतन्याहू की।"

