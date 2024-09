Israel vs Hezbollah: इजरायली हमले में अब तक हमास और हिजबुल्लाह के कितने कमांडर मारे गए? देखिए पूरी लिस्ट

Highlights Israel vs Hezbollah: इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मार गिराने का दावा किया Israel vs Hezbollah: इस्माइल हनीयाह की 31 जुलाई को ईरान में हत्या कर दी गई Israel vs Hezbollah: इजरायली हमलों में जान गंवाने वाले ये सभी नेता टॉप कमांडर थे

Israel vs Hezbollah: इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले इजरायली फौज जमीनी, हवाई और खुफिया ऑपरेशन में हमास और हिजबुल्लाह के कई अन्य शीर्ष नेताओं को भी मार चुकी है। इजरायली हमलों में जान गंवाने वाले ये सभी नेता टॉप कमांडर थे और लंबे समय से इजरायल के खिलाफ जारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यहां उन सभी टॉप लीडर्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें इजरायल ने बीते कुछ महीनों में मार गिराया है।

हिजबुल्लाह के नेता

हसन नसरल्लाह: (Hassan Nasrallah)

इज़राइल ने 28 सितंबर को कहा कि शुक्रवार (27 सितंबर) को बेरूत में हवाई हमले में नसरल्लाह मारा गया।

फुआद शुक्र: (Fuad Shukr)

30 जुलाई को एक इज़राइली हमले में फुआद शुक्र मारा गया। वह एक शीर्ष कमांडर और हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह का दाहिना हाथ था।

मोहम्मद नासिर: (Mohammed Nasser)

3 जुलाई को एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद नासिर इज़राइली हवाई हमले में मारा गया। इज़राइल ने दावा किया कि वह दक्षिण-पश्चिमी लेबनान से हमलों के लिए जिम्मेदार एक इकाई का नेतृत्व कर रहा था।

तालिब अब्दुल्ला (Taleb Abdallah)

वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर तालिब अब्दुल्ला 12 जून को एक कमांड सेंटर पर इज़राइली हमले में मारा गया। उनकी मृत्यु के कारण हिजबुल्लाह ने इज़राइल पर रॉकेट बैराज लॉन्च किया।

हमास के नेता

इस्माइल हनीयाह (Ismail Haniyeh)

इस्माइल हनीयाह की 31 जुलाई को ईरान में हत्या कर दी गई। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह ने उसकी मौत की घोषणा की, लेकिन इज़राइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।

मोहम्मद देइफ़ (Mohammed Deif)

इज़राइल का दावा है कि 13 जुलाई को गाजा में हवाई हमले में देइफ़ मारा गया। हमास के 7 अक्टूबर के हमले का एक प्रमुख योजनाकार, देइफ़ पहले भी 7 हत्या के प्रयासों में बच गया था। हमास ने उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है।

सलेह अल-अरौरी (Saleh al-Arouri)

2 जनवरी, 2024 को बेरूत के दहियाह में एक इज़राइली ड्रोन हमले में क़स्साम ब्रिगेड के संस्थापक हमास के उप प्रमुख सालेह अल-अरौरी की मौत हो गई।

